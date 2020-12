George Clooney: "Ahora hay mucho más trabajo, Netflix tiene que ver con eso"

En Cielo de medianoche, una misteriosa catástrofe mundial arrasa con la especie humana. Tras el desastre, un científico destinado en el Ártico, interpretado por George Clooney, trata de advertir a una astronauta que se halla en el espacio profundo (Felicity Jones) y a su tripulación de los peligros que entraña el regreso a la Tierra. Incluso ante la inminente extinción, el impulso humano de conectarse recorre años luz para unir a dos de los últimos supervivientes de la humanidad.

Una de las anécdotas contadas por el elenco de Cielo de media noche, es que en medio del rodaje Felicity Jones salió embarazada y aunque en principio tuvo temor de contárselo a George Clooney, su embarazo terminó complementando perfectamente la historia.

Durante el encuentro vía zoom, el también director de Cielo de medianoche destacó el importante papel que ha tenido Netflix en los últimos años dentro de la industria del entretenimiento.

"Cuando empecé a actuar en 1982, había 64 shows de televisión y unos 40 necesitaban actores, con lo que conseguir un trabajo era más difícil. Pero ahora hay mucho más trabajo, y Netflix tiene mucho que ver con eso", sostuvo Clooney.

Y después agregó: "Hacen películas que acostumbraba hacer con pequeños estudios independientes, las películas que me interesa hacer, cosas como Buenas noches y buena suerte, Confesiones de una mente peligrosa, Michael Clayton. Yo no hago tanques, con lo que me entusiasma tener en Netflix un lugar al que puedo acudir".