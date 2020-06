Gerente de Chapelco: "Pensamos que en algún momento abriremos"

—¿Se vendieron pases pese a no haber fecha de inicio de temporada?

Siempre estuvieron a la venta desde antes de la pandemia. Tomamos como política no interrumpir esto, aunque obviamente sin salir a promocionar. Solamente hicimos capacitaciones a operadores turísticos enfocados a sectores locales, entendiendo que el arranque de la temporada iba a ser más a nivel regional. En ese sentido nunca se interrumpió el trabajo, con la expectativa de que con el correr del tiempo la situación iba ir mejorando y que íbamos a poder tener algo de temporada. Hoy no tenemos certezas de nada, pero seguimos pensando que en algún momento vamos a poder abrir. Y hubo ventas, pero muy inferiores a otros años.

—¿Está garantizado que aquellos que compraron para este año y no puedan utilizar los pases por el COVID-19 lo puedan hacer el año que viene?

Sí, exactamente.

—¿Mantuvieron el personal que habitualmente trabaja en Chapelco?

Tenemos un staff fijo para todo el año. Conseguimos permisos para aprovechar el buen tiempo antes de que se venga el frío y empezamos a trabajar con un plantel reducido, con aquellas personas que no están entre los grupos de riesgo para hacer las tareas de mantenimiento que se realizan todos los años. Se hicieron los últimos ajustes y exámenes de seguridad en los medios de elevación y hoy seguimos trabajando, siempre con protocolos, donde hay que tomar temperatura e informar sobre síntomas propios o de algún familiar. Se conforman grupos muy pequeños para los diferentes lugares de la montaña, con distanciamiento y todos los recaudos de cambio de ropa y prácticas de higiene.

—¿Con qué recursos el centro de esquí puede afrontar todo esto?

Con parte de un ingreso alto que deja la temporada anterior. Así se absorben los costos para poner en funcionamiento la siguiente, aunque en este contexto es muy difícil porque no sabemos cómo vamos a hacer para llegar a la temporada que viene. Dentro de un par de meses lo vamos a sufrir. No todas las temporadas son buenas, por poca nieve o por algún otro factor externo, pero esto que pasa hoy es algo nunca visto que nos genera mucha incertidumbre.

—De no habilitarse la temporada, ¿tienen previsto, si la nieve lo permite, dejar abierto el cerro más allá de la fecha de cierre habitual?

Hoy la temporada viene normal. Con la nieve que hay en la actualidad no podríamos abrir. Esperamos más nevadas y las condiciones entendemos que serán normales. En cuanto a la apertura, se podría pensar en algo local a partir del 15 de julio o en los primeros días de agosto. Y de ahí, según cómo avance la situación, ampliar las zonas desde donde se pudiera llegar a Chapelco. El primer paso es el turismo local, después con gente de Neuquén y Río Negro, y luego con provincias que tengan la misma situación que nosotros. Y ahí veremos. El espíritu es abrir con todos los medios en funcionamiento para que la pérdida no sea tan grande. Es una temporada que ya sabemos que dará negativo, pero apostamos a que un poco de movimiento es mejor que nada, a la espera de cómo evolucione la pandemia y las decisiones que tomen las autoridades.

—¿Evaluaron las pérdidas que ocasionará la no llegada de turismo de Buenos Aires y del extranjero?

Números no sacamos, y es parte de la incertidumbre que tenemos. Tratamos de imaginar diferentes escenarios, pero no hemos llegado a analizar en detalle esto. También teníamos algunas competencias federadas previstas para realizar y había una chance de hacer los Juegos Argentinos de Invierno. Pero cerrado no teníamos nada porque esto se iba a confirmar entre marzo y mayo, cuando nos agarró la pandemia.

