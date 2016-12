Giannattasio, acusado de fraude contra el Municipio

Cutral Co

NEUQUÉN

La Fiscalía de Primera Instancia de Cutral Co acusó por los delitos “de administración fraudulenta e incumplimiento de funcionario público” al intendente de Plaza Huincul, Carlos Giannattasio, y a cuatro miembros de su gabinete.

La fiscal Marisa Czajka formuló ayer los cargos contra Giannattasio y los secretarios de Gobierno y Desarrollo Social, Gustavo Suárez; de Obras Públicas, Osvaldo Gendana, y de Hacienda y Administración, Miguel Quilodrán, y del subsecretario de Planificación y Desarrollo Sustentable, Miguel Navarrete.

Los cinco están acusados de ser “coautores” de los delitos. Según Czajka, se realizaron contrataciones directas o licitaciones simuladas con empresas fantasma para favorecer a la firma Rentaquén, quien proveía al municipio de una amplia gama de productos, que iban desde “elementos de medicina como así también un semáforo”. La fiscal señaló que se comprobaron “sobreprecios” de hasta “un 600 por ciento”.

Aunque la defensa de Giannattasio y sus secretarios solicitó la nulidad del proceso, el juez Raúl Aufranc rechazó el planteo porque hubiera sido “consagrar incluso la impunidad de delitos”. El Ministerio Público Fiscal consiguió que el caso fuera tratado como un delito complejo. Ahora tiene un año para ahondar en la causa antes de llevarla a juicio.

En tanto, el intendente de Plaza Huincul quedó al borde del juicio político. Si bien se encontraba suspendido por una comisión acusadora, el jefe comunal nunca se dio por enterado.

La causa se inició por irregularidades administrativas detectadas por el Tribunal del Faltas, entre ellas sobreprecios, contrataciones directas y falta de pago en Ingresos Brutos por 8.102.204 pesos.

El concejal Gustavo Iril (Frente y de la Participación Neuquina) expresó su satisfacción por el avance de la causa penal. “Es un tiro para el lado de la justicia. Es una luz de esperanza esto que sucedió con la fiscalía, porque dio a entender que no todo vale”. Además, se mostró esperanzado en que la comisión de juicio político “pueda demostrar que es culpable y se lo destituya”.

“Investigan, juzgan; lo único que les falta es tener un revólver y me maten”, indicó Giannattasio a una radio. “Yo del municipio no me voy a mover. Al juicio político lo considero un golpe institucional”, agregó.

Apoyo del MPN

“Es un golpe institucional”

El MPN salió a apoyar al intendente de Plaza Huincul, Carlos Giannattasio, y sostuvo que el juicio político que afronta es “un golpe institucional” gestado por la oposición. El vicegobernador Rolando Figueroa, presidente de la Convención Partidaria, recordó que “los vecinos de Plaza Huincul votaron a Giannattasio y esa voluntad debe ser respetada; no podemos permitir ningún atropello”. Señalaron que quien formula la denuncia contra Giannattasio, el concejal Gustavo Iril, integrará el juicio político y llamaron a los emepenistas a estar alertas ante estas maniobras “de quienes ya quisieron robarnos una elección”.