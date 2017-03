Gigliotti, "cien por ciento comprometido" con Holan

Tras su debut en el Rojo, el Puma mostró su bronca por no haber podido ganar y defendió la idea del entrenador. "Nos viene bien ser verticales", dijo.

Buenos aires.- Emmanuel Gigliotti se refirió ayer a su debut con la camiseta de Independiente y se lamentó por no haberse quedado con los tres puntos. “Nos queda la bronca de no haber podido ganar. Viendo los resultados de los que están arriba, fue una lástima no haber podido descontar puntos. Pudimos generar muchas situaciones de gol y fuimos un equipo bien plantado en la cancha, muy sólidos”, dijo el Puma.

En cuanto a las posibilidades de gol, afirmó: “Hubiese sido lindo que entrara la que pegó en el palo, pero se terminó abriendo el remate. En cuanto le di a la pelota salí corriendo, pensando que entraba. Fue una muy linda jugada, pero entre los palos y Ardente, que tuvo una noche muy buena, fue imposible. El último cabezazo que sacó fue terrible”.

Apoyo a Holan

Respecto de la idea del entrenador, el jugador de 29 años lo respaldó: “Me gusta la idea de Ariel Holan; a los delanteros nos viene bien ser verticales y me sentí muy bien al lado de Lucas Albertengo. Estamos 100% comprometidos con el cuerpo técnico”.

Sobre su vuelta al fútbol argentino analizó: “Estaba con las mismas ganas que un chico que está por debutar. El fútbol argentino está siempre igual, extrañaba jugar acá, concentrar, ser recibido por el público, sentir el calor de los hinchas”, cerró Gigliotti.