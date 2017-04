Gigliotti: "Si había un penal no lo pateaba"

El Puma aseguró que pateó aquel penal “con convicción”, pero al mismo tiempo reconoció que no hubiese tomado la pelota en Paraná si el Rojo tenía otra chance. “Si había un penal el domingo no creo que lo hubiese pateado. No le tengo que demostrar nada a nadie, el equipo está por encima de un capricho mío”, aseguró el ex Boca. El Rojo se despachó con una goleada 5-0 ante el Patrón y, sin embargo, el delantero no pudo amigarse con el gol y sigue sin debutar en la red con su nuevo equipo. “Soy uno más del grupo, sólo pienso en el equipo. Me fui súper feliz porque ganó Independiente”, aseguró.

El Pulpito le agradeció a Acuña

En la vereda de enfrente, Racing debió postergar su partido en apenas 23 minutos por la intensa lluvia que cayó en el Cilindro. Sin embargo, hubo tiempo para ver dos goles, uno de Diego González con asistencia de Marcos Acuña. “En la jugada del 1-0, Marcos (Acuña) podría haber rematado al arco, pero me vio y tiró el centro. Le estoy muy agradecido. Estamos encontrando cosas que en el semestre pasado no teníamos: no ser tan egoístas y levantar la cabeza”, analizó el ex Santos Laguna de México.

Con respecto a la suspensión del partido, el volante se mostró a favor de la medida y consideró: “Llovía muy fuerte y la luz nos encandilaba. Una pena por la gente que hizo el sacrificio para venir. Nos fuimos un poco tristes”.

En tanto, la dirigencia de Racing confirmó que el partido no se reanudará en estos días. “Podría jugarse la otra semana, en ésta no se puede porque ya no dan los tiempos”, dijo Víctor Blanco.