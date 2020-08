Ginés y el tenis en pie de guerra por el protocolo

Al ser consultado por los deportes que aún no fueron habilitados, el ministro dijo que “el riesgo de contagio en un deporte individual, de un tipo solo, es mínimo” e indicó que no se habilitan “porque no lo pidieron”.

González García confirmó que los deportes olímpicos están todos habilitados. “No sé si lo habrán hecho a nivel de jurisdicción. Hasta ayer, o anteayer, que pregunté, no me había llegado. Si llega el pedido lo vamos a considerar. Es muy antipático decir que no. A mí me gusta el fútbol, me gustan los deportes, no quiero hacer el papel de malo, ni de dictador. Creo que hay cosas como el remo que no tienen demasiados inconvenientes. En el tenis el problema son los vestuarios”, dijo este jueves González García en el programa “A dos voces” de TN.

Por su parte, el presidente de la AAT, Agustín Calleri, salió al cruce del titular de la cartera de Salud vía Twitter. “Sr. ministro @ginesggarcia: con todo respeto le cuento que no sólo fuimos pioneros en la presentación de un Protocolo para la vuelta del deporte, sino que lo hicimos el 25 de abril, es decir hace casi 4 meses, y que el mismo fue aprobado por el Ministerio de Salud que usted dirige”, le respondió.

Calleri sostuvo que “estas declaraciones (Ginés González García) dañan mucho a toda la familia del tenis argentino, y en particular a las que hacen de nuestro deporte su medio de vida, como por ejemplo los profesores de tenis, quienes no trabajan hace casi 5 meses”.

Y en nombre de la AAT le pidió “respeto y decisión para habilitar la actividad en el AMBA, tal como hicieron 20 provincias del país, sin sufrir consecuencias negativas”. El ex jugador de tenis se puso a disposición del funcionario para aclarar el tema.