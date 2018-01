Gitanos estafaron en 100 mil pesos a una pareja de Bahía

Ayer por la mañana, una mujer de 45 años, su pareja y sus tres hijos (todos oriundos de Bahía Blanca), circulaban a bordo de un Chevrolet Corsa por Ruta 7, en busca del Departamento de Delitos Económicos. Allí querían llegar luego de horas de viaje para denunciar una estafa a través de Mercado Libre por parte de gitanos locales, en una suma que asciende a los 100 mil pesos, por la compra de una Chevrolet F10. Pero un imprevisto los retrasó a la altura del Parque Industrial: una Volkswagen Amarok los impactó de atrás cuando estaban parados y terminaron participando de un choque en cadena.

“El auto quedó hecho un acordeón. La camioneta venía muy fuerte”, afirmó la mujer a LM Neuquén e indicó que el Corsa debió ser remolcado por la grúa, mientras ellos se encontraban buscando la manera de regresar a su casa.

“Buen viaje nos dijeron”, recordó la damnificada sobre la frase irónica que le lanzaron los estafadores, aunque afirmó no creer en maldiciones.

Todo comenzó el 17 de enero, cuando tras contactarse por internet, el hombre entregó el dinero. Luego, comenzaron las excusas que postergaban la entrega del vehículo.

“Quiero que me devuelvan la plata, no me voy a quedar sentada. Somos gente honesta, mi marido trabaja en un hospital y yo en un cotolengo. Nos rompemos el lomo”, ratificó la mujer y advirtió que fueron amenazados.

“‘Te vamos a llenar de plomo’ le dijeron a mi marido”, señaló la damnificada y sentenció: “Voy a mover cielo y tierra desde Bahía, pero voy a hacer que les rematen todo. Es una vergüenza lo que le hacen a la gente laburante”.

“Ahora nos van a llamar para amenazarnos”, aseguró la mujer, y, enojada, agregó: “Estamos con el auto chocado, pero voy a hacerles juicio hasta barrer a todos estos gitanos”.

Tras ser consultada sobre si la camioneta seguía ofertada en la página de internet, la víctima indicó: “Borró todo de Mercado Libre, pero nos siguió escribiendo, todo eso queda de prueba. Yo no voy a venir a buscar nada que no es mío”.

Vinimos a reclamar a Neuquén $105.800 pesos que le robaron los gitanos a mi marido”, dijo la víctima en diálogo con LU5

500 km manejaron para radicar la denuncia en Neuquén.

La mujer relató el drama tras ser víctimas de unos gitanos neuquinos que les sacaron 100 mil pesos y nunca les entregaron la camioneta prometida.

Son cuatro las familias zíngaras bajo la lupa

El 28 de diciembre se realizaron allanamientos en el este y el Bajo neuquino, donde Delitos Económicos detuvo a 14 hombres y 5 mujeres. Son cuatro familias gitanas, que fueron acusadas por ocho causas por estafas del cuento del tío. Todos recuperaron la libertad.

De las 10 casas allanadas se secuestraron un kilo de joyas de oro obtenidas mediante las estafas. Además, se incautó un Toyota Corolla que sería el utilizado para recolectar el dinero y 400.000 pesos en efectivo en la casa de la familia Costich con sendos antecedentes por estafas reiteradas.

La Policía no descarta su vinculación con secuestros virtuales en Centenario, aunque aún no hay pruebas para acusarlos.