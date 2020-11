La estadounidense Glenn Close afirmó que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas falló cuando le otorgó la estatuilla a Mejor actriz a Gwyneth Paltrow por Shakespeare In Love.

"Creo que ser nominado por tus pares es lo mejor que nos puede pasar. Pero a la vez creo que no se puede comparar las actuaciones de una actriz y otra. Recuerdo que el año en que Gwyneth Paltrow le ganó a esa increíble actriz que trabajaba en Estación central y me dije: '¿Qué? no tiene sentido'", expresó la protagonista de Atracción fatal.

La intérprete también se atrevió a cuestionar la forma en la que la Academia de Hollywood selecciona a los ganadores de cada categoría.

"Creo que la elección de quién gana tiene mucho que ver con cómo le ha ido a la película, con cuánto dinero se invirtió para exhibirlo en las salas. Tengo que reconocer que estaba molesta por eso", agregó.

"Yo tengo que tomármelo con filosofía y que no me afecte. Me alegra mucho que mis compañeros piensen que cualquiera de mis interpretaciones merece atención", finalizó.

Cabe destacar que a sus 73 años de edad Glenn Close ha estado nominada a la prestigiosa gala en siete ocasiones. Sin embargo, no ha logrado ganar.

Glenn Close y Gwyneth Paltrow.jpg Glenn Close dice que Gwyneth Paltrow no merecía el Oscar

Premios Oscar 1999

La gala a la que hace mención la intérprete fue la que se llevó a cabo en marzo del citado año en el Dorothy Chandler Pavilion en Los Ángeles.

En ese entonces, Gwyneth Paltrow competía con actrices de la talla de Meryl Streep por One True Thing, Cate Blanchett por Elizabeth y Emily Watson por Hilary and Jackie.