Gobierno de Larreta descarta por ahora un toque de queda

El funcionario del gobierno de Larreta informó que evalúan el ascenso de los casos y su causa. Apuntó a manifestaciones recientes como la de la legalización del aborto, que tuvo lugar en el Congreso de la República Argentina y aglomeró a una gran cantidad de personas. También hizo mención al polémico velatorio de Diego Armando Maradona y a las reuniones sociales no autorizadas.

"La ocupación de camas en terapia intensiva en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está en 22%", apuntó el funcionario del gobierno de Larreta y puntualizó que esa sería la principal razón para no decretar un toque de queda, pero advirtió que hay que revertir el aumento de casos de coronavirus para evitar que colapse el sistema de salud. "No queremos tomar medidas tan incómodas", dijo, destacando que no quieren volver a sacrificar a la economía.

Argentina sumó 8.222 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas

El Ministerio de Salud de la Nación informó este lunes su balance de las últimas 24 horas sobre el coronavirus. En total, se registraron 8.222 nuevos casos -lo que representa que se mantiene la tendencia alcista de los últimos días- y 152 muertes por el virus. Es así que en la Argentina suma un total de casos 1.648.940 positivos desde el inicio de la pandemia y 43.634 víctimas desde el inicio de la pandemia en el país. En cuanto a los decesos reportados durante la jornada, se detalló que fueron 87 hombres y 65 mujeres de acuerdo al informe oficial de la cartera que dirige Ginés González García.