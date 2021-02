Gobierno de Tanzania niega la existencia del coronavirus

El coronavirus ha demostrado que es todo menos un juego para no tomárselo en serio. Más de cien millones do contagiados (según cifras clínicas) y más de dos millones de fallecidos desde inicios de la pandemia a finales del 2019, dejan claro que, ante la nueva enfermedad china, no se debe andar con dudas sobre su existencia. Pero, no todos piensan de esa forma y esta situación se torna más peligrosa cuando personas de poder toman la decisión de ignorar la enfermedad y peor aún fomentan a los demás a hacer lo mismo.