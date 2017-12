En el acta, los estatales se comprometieron a levantar las medidas de fuerza, situación que será evaluada mañana en un plenario a partir de las 10.

Por su parte, el Ejecutivo provincial se comprometió a finalizar el Convenio Colectivo de Trabajo del sector de Salud en abril de 2018, aunque aseguran que las mesas de negociación se retomarán el próximo miércoles con los distintos sectores.

Además, el Gobierno ratificó que los días de paro serán descontados, aunque harán excepciones si hubo sueldos mal liquidados.

"En este acta acuerdo que hemos firmado, se acordó la no devolución de los días de paro y la no renuncia de las causas civiles, penales y administrativas en la Justicia. Los días no trabajados no se cobran, donde hubo una mala liquidación, se verá y se corregirá", indicó el ministro de Gobierno, Mariano Gaido, al término del encuentro.

Por su parte, la ministra de Educación, Cristina Storioni, expresó: "Se ha ratificado lo que venimos trabajando desde marzo. En ese entonces hicimos un acuerdo en materia de política salarial, y esta reunión reafirma lo que el Gobierno viene diciendo, que en el marco del diálogo y el respeto se pueden hacer acuerdos".

A su turno, Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE, agradeció la función del Obispado y la Defensoría del Pueblo, que intervinieron como mediadores. Además, agregó que el acta acuerdo se logró ya que el Gobierno le puso fecha a la finalización del CCT.

"Una de las cuestiones es que apareció la precisión que veníamos buscando, que no era económica, sino política, y era saber cuándo iba a finalizar la convención colectiva, que será en marzo- abril 2018", manifestó el gremialista.

acta acuerdo obispado provincia ATE

El acta acuerdo llegó luego de una semana de serios incidentes registrados en los alrededores de Casa de Gobierno y el Centro de Administración Ministerial (CAM), en los que una lluvia de piedras y postas de goma se apoderaron de las calles de la ciudad.

