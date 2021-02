El dirigente gremial resaltó que, “ por primera vez en un año, volvimos a hablar de salarios ” y explicó que pasaron a un cuarto intermedio porque los representantes del Ejecutivo no tenían una propuesta concreta de recomposición de los sueldos.

"Vamos a ver qué número trae el Gobierno, porque pasamos a cuarto intermedio no para discutir, sino para que traiga una propuesta en la que planteamos que no puede ser en negro, que no puede ser un bono, que tiene que alcanzar en la misma proporcionalidad a los jubilados y levantar el salario de miseria de 34 mil pesos", planteó Susana Delarriva, secretaria adjunta de ATEN.