Golazo de Laurita

“Parece que el 19 de Islandia está con una argentina”, disparó en vivo Juani Martínez en el ciclo de Canal 9, mandando a su compañera de conducción al frente. “Yo me estoy hablando por Instagram. Te lo juro . Es él posta, posta”, aseguró la ex de Fede Hoppe. “Lo empecé a joder, le ponía ‘Hi. Hello. Hello... from Argentina’, sin pensar que me iba a contestar, y un día contestó”, explicó la protagonista de Sugar, y luego sacó chapa al señalar que con el volante del club alemán SV Sandhausen “arrancó una charla” y ahora están en una “relationship” (relación en inglés).

A su vez, contó que las conversaciones se dan en inglés, que ella lo llama “Ruru” o “Tito” y que en las últimas semanas ella comenzó a subir fotos para captar su atención. “Pueden poner en el graph Laura Fernández de Gíslason”, agregó emocionada la famosa bailarina.

Laurita además destacó que el deportista negó estar de novio con la modelo Bárbara Córdoba por ella: “Él lo negó porque yo le avisé. Él me dijo ‘no es verdad’”.

Tras las declaraciones de Córdoba, quien dio a entender que se hizo amiga de Rúrik en Miami, el jugador escribió en una historia de Instagram: “Fake News. Not True (falsa noticia, no es verdad)”.

Levante en la red: Laurita contó que subió fotos para captar la atención del jugador islandés.

Se la juega: La conductora dijo que Ruru desmintió su vínculo con una modelo argentina por ella.

