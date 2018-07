La rubia, quien se habría reconciliado con el actor -aún la pareja no blanquea el nuevo encuentro-, no tendrá una tarea fácil en el sillón que dejó Pampita Ardohain. Es que Becky Vázquez, quien fuera la tercera en discordia entre ella y Fede Bal durante el verano (cuando se separaron), ya tiene un pie dentro del certamen.

Ángel de Brito contó que Becky desembarcará en la pista como partenaire de Gabo Usandivaras, quien este año llega al show como figura. Invitada a Los ángeles de la mañana, Becky declaró ante un posible cruce con Laurita: “Espero tener la cintura mediática para bancármelo”.

Por otro lado, la presencia de Fede Bal aún no está confirmada. El hijo de Carmen Barbieri no tiene intenciones de participar. “Disfruté mucho bailando juntos y pienso que también lo haré como jurado. Si Fede acepta, muchas veces me van a dar ganas de estar ahí en la pista bailando con él”, fue el guiño de la jurado.

