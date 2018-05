Violencia de género. Un hombre fue acusado por golpear a su ex pareja, con quien tiene tres hijos.

Golpeó a su ex en la calle y atacó a un policía con un palo

Cutral co. Fue hasta la casa de su ex pareja en Cutral Co, con quien tiene tres hijos, y en cuanto ella salió a pedir ayuda porque él la insultó, el hombre la golpeó y pateó brutalmente. En ese momento, personal policial acudió al lugar y al intentar detenerlo, el hombre le pegó con una madera a un efectivo y dañó el patrullero con un ladrillo. Finalmente, la Justicia acusó al agresor por el ataque.