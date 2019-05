Violencia de género. La Justicia acusó al agresor. Fue en Cutral Co.

Golpeó y amenazó a su ex, que está embarazada

Cutral co. Un hombre de unos 30 años violó una orden judicial de Familia y golpeó y amenazó a su ex pareja, que está embarazada. El hecho ocurrió en Cutral Co y la Justicia ya acusó al agresor por el hecho. Además, le prohibió acercarse a la víctima, quien además se encuentra con consigna policial a pedido de la fiscalía.