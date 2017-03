Golpes y amenazas en la vereda de un banco de Cipolletti

Cipolletti.- Un conocido médico de Cipolletti denunció penalmente que los custodios del transporte de caudales del Banco Patagonia, que lo golpearon y lo intimidaron con armas de fuego en la vereda de la sucursal cipoleña.

Claudio Schoua relató LM Cipolletti la situación que vivió y las agresiones verbales y físicas que sufrió ayer en la vereda de la entidad bancaria. “Yo estaba haciendo la cola para ir a las cajas y pasa un guardia de seguridad empujando, para abrir camino. Yo doy un paso atrás pero me quedó un pie adelante y el custodio que venía me pasa por arriba con el carro de la plata. En vez de decirme “disculpame”, esta persona de 1,90 metros me miró y me dijo “correte boludo” y se fue. Yo le respondí, obviamente; la gente que estaba ahí mostró su bronca por lo que me había pasado”, relató Schoua.

El incidente no quedó allí; el médico y los custodios volvieron a cruzarse. “Yo hice lo que tenía que hacer. Cuando salgo, me encuentro con uno de los guardias de la empresa Brinks que estaba parado y cuando me doy vuelta aparecen los otros dos de atrás. Les saqué una foto y les pregunté sus nombres, pero rajaron al camión. Obviamente les dije de todo”, contó.

Ese altercado generó la reacción de otro custodio, quien “se acercó con la mano en la pistola, riéndose, y cuando pasa al lado mío me pega en un brazo y me tira en la vereda”, expresó Schoua, quien hizo público lo ocurrido. “Tipos como ese armados son un peligro”, concluyó.