Grabois contra el campo: son "parásitos"

El miembro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular explicó que, cuando habla de "barrer", es como "cuando los cristianos decimos que no hay que luchar contra el pecador, sino contra el pecado, porque acá el problema no es una persona, sino el sistema del agronegocio sojero extractivo transgénico combinado con grandes extensiones de propiedad y con una hegemonía ideológica que ejerce este 1% sobre su brazo piquetero, que son los chacareros medianos". Y, de paso, dio ideas para combatir los probables cortes de ruta de los sojeros: "Hay que utilizar drones para sacarles fotos a sus camionetas y multarlos. Que financien con multas lo que no quieren pagar por retenciones".