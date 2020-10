En los últimos días, cuando varios neuquinos se enteraron sobre esta búsqueda, la casilla de mensajes de Graciela se alimentó de datos y de "un puñado de mensajes que no comprendieron la situación". "Algunos me decían que no busque nada, que si no me querían que era mejor no saber", dijo.

Pero con los datos que ya tenía, sumado a los nuevos nombres y confirmaciones que encontró, Graciela recibió "el contacto del primo de su supuesto padre biológico" y "gracias a antiguos trabajadores de esta familia", confirmó su sospecha y localizó donde estaría su madre biológica.

Graciela-0102.png Graciela, con 53 años, continúa buscando su identidad.

"Tengo miedo que me diga lo mismo que en el 2006"

En su casilla de mail hubo un mensaje que a Graciela le llamó la atención: "No busques más, que ya sabes quien es tu familia biológica y es la que está pensando". Seguido de ese mensaje, había un número de teléfono al cuál llamó en seguida.

"Era un amigo muy cercano de la familia, que me decía que el primo de mi padre biológico quería hablar conmigo y yo no supe bien si era en buenos términos, para terminar de confirmar mi identidad, o para amenazarme y decirme que no joda más", pensó en ese momento y recibió el número del supuesto primo. "Ahí me di cuenta que era el mismo hombre con el que había hablado en 2006, que me dijo que me deje de joder y no sé cuántas barbaridades más", relató.

Aquella "humillación" y "miedo" que sintió Graciela hizo que no llame a este supuesto familiar. "Si tiene que decirme algo, que me llamé él, ya tiene mi número hace más de 15 años", agregó.

Graciela Neuquén Familia 01.jpeg

De tanta data, las confirmaciones

"La verdad solo la sabremos con un ADN que estoy dispuesta a hacérmelo", confirmó una y otra vez, cada vez que se lo puso en duda alguno de los datos. Si bien recibió "mucha información y nombres", hubo varias personas cercanas a la supuesta familia biológica que confirmaron la sospecha principal.

"Al parecer, esta familia son cinco hermanos. El cuarto y único varón sería mi padre biológico. La hermana más grande, habría recibido una niña de regalo que nació entre 1950 y 1953. Esta nena se crió en la casa y cuando fue un poco más grande se dedicó a los trabajos doméstico. Supongo que cuando tenía 18 años, es cuando esa mujer tuvo una relación con mi supuesto padre biológico y ahí nací", dijo.

A las horas del parto, Graciela fue regalada y a los tres años migraron a la Provincia de Buenos Aires. Pero, ¿qué pasó con su madre biológica?

Graciela Neuquén Familia 03.jpeg

Según varios llamados que hizo Graciela con los antiguos trabajadores de las empresas que tenía esta familia, la madre biológica "al poco tiempo desapareció". "Lo que me contaron es que mi supuesta madre biológica volvía cada tanto a la ciudad de Neuquén y le daban plata, nadie preguntaba por qué, solo le daban", resumió una de las conversaciones.

Los únicos datos de su madre biológica es que tiene entre 70 y 73 años, vive en Piedra del Águila y tiene dos hijas que son maestras. "Eso es todo lo que sé, me falta el apellido y encontrarla. Sé que estamos cerca, pero necesito resolverlo esto lo antes posible. Nosotros somos gente grande, que no nos queda mucho tiempo de vida", aseguró y confirmó que su supuesto padre biológico y la hermana mayor de esta familia ya fallecieron.

A-Graciela-Búsqueda-biológica.png

Graciela está convencida de que ella "cuando encuentre su identidad, los dejará tranquilo", y explicó: "Yo no elegí nacer donde nací, no es mi culpa haber sido regalada casi antes de nacer". Con la intención de localizarla pronto, Graciela tiene "esperanza" y concluyó dejando de nuevo su casilla de correo por si alguien puede aportar más datos: gra2512@hotmail.com.