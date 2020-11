Uno de los olvidados y muy criticado por su exclusión de la edición 63 de los Grammy 2021 fue The Weeknd, otros personajes cuya exclusión de los Grammy 2021 también ha sido duramente criticada sn Katy Perry, Halsey y Selena Gómez. Quienes s´pi están felices por los resultados son los fanáticos de la banda coreana BTS y de Harry Styles.

A continuación la lista de los nominados al premio Grammy 2021

Grabación del año

Black Parade – BeyoncéColors – Black PumasRockstar – DaBaby Ft. Roddy RicchSay So– Doja CatEverything I Wanted – Billie EilishDon’t Star Now – Dua LipaCircles – Post MaloneSavage – Megan Thee Stallion Ft. Beyoncé

Álbum del año

Jhené Aiko – ChilomboBlack Pumas – Black Pumas (Deluxe Edition)Coldplay – Everyday LifeJacob Collier – Djesse Vol. 3Haim – Women in Music Pt. IIIDua Lipa – Future NostalgiaPost Malone – Hollywood’s BleedingTaylor Swift – Folklore

Canción del año

Beyoncé – Black Parade

Roddy Ricch – The Box

Taylor Swift – Cardigan

Post Malone – Circles

Dua Lipa – Don’t Start Now

Billie Eilish – Everything I Wanted

H.E.R. – I Can’t Breathe

JP Saxe Ft. Julia Michaels – If The World Was Ending

Mejor artista nuevo

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Canción pop solista

Justin Bieber – Yummy

Doja Cat – Say So

Billie Eilish – Everything I Wanted

Dua Lipa – Don’t Start Now

Harry Styles – Watermelon Sugar

Taylor Swift – Cardigan

Canción pop dúo/banda

Dua Lipa, Bad Bunny, J Balvin, Tainy – One Day

Bieber – Intentions Ft. Quavo

BTS –Dynamite

Lady Gaga, Ariana grande – Rain On Me

Taylor Swift, Bon Iver – Exile

Álbum pop

Justin Bieber – Changes

Lady Gaga – Chromatica

Dua Lipa – Future Nostalgia

Harry Styles – Fine Line

Taylor Swift – Folklore

Álbum Rock

Fontaines D.C. – A Hero’s Death

Michael Kiwanuka – KIWANUKA

Grace Potter – Daylight

Sturgill Simpson – Sounds & Fury

The Strokes – The New Abnormal

Canción Rock

Phoebe Bridgers – KyotoTame

Impala – Lost in Yesterday

Big Thief – Not

Fiona Apple – Shameika

Brittany Howard – Stay High

Interpretación Rock

Fiona Apple

Big Their

Kyoto

The Steps

Brittany Howard

Grace Potter

Álbum alternartivo

Fiona Apple – Fetch the Bolt CuttersBeck

Hyperspace Phoebe Bridgers

Punisher Brittany Howard

JaimeTame Impala – The Slow Rush

Vídeo musical

Beyoncé – Brown Skin Girl

Future, Drake – Life is Good

Anderson .Paak – Lockdown

Harry Styles – Adore You

Woodkid – Goliath

Mejor álbum pop latino urbano

Bad Bunny – YHLQMDLG

Camilo – Por primera vez

Kany Garcia – Mesa para dos

Ricky Martin – Pausa

Debi Nova – 3:33

Mejor álbum latino alternativo

Bajofondo – Aura

Cami – Monstruo

Cultura Profética – Sobrevolando

Fito Páez – La conquista del espacio

Lido Pimienta – Miss Colombia

Mejor película musical

Beastie Boys – Story

Beyoncé – Black is King

We Are Freestyle – Love Supreme

Linda Ronstadt – The Sound of My Voice

ZZ Top – That Little Band From Texas

Mejor interpretación R&B

Lightning & Thunder Jhené Aiko Ft. John Legend

Black Parade – Beyoncé

All I Need – Collier featuring Mahalia & Ty Dolla $ign

Goat Head – Brittany Howard

See Me – Emily King