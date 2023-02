Grammy 2023: todos los ganadores de la gran noche de la música

“Ya podemos dar por terminado el debate por quién es el GOAT (el mejor de todos los tiempos). ¿Quién es? ¡Beyoncé! No es LeBron, no es Jordan, no es Tom Brady, no es Messi... Es Beyoncé, ¿ok?”, dijo Trevor Noah invocando al argentino que es rey del fútbol, después de que la cantante estadounidense se convirtiera en la artista más ganadora en la historia de los premios que otorga la Academia de la Grabación. Con 32 trofeos, la nueva marca quedó establecida al vencer con su disco Renaissance en la categoría Mejor Álbum Dance / Electrónico.