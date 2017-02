Gran avance para luchar contra el déficit de crecimiento

Déficit parcial de hormona del crecimiento. Ese fue el diagnóstico que el endocrinólogo argentino Diego Schwarzstein le presentó a un jovencito diminuto, que ya mostraba habilidades sobrehumanas con la pelota. El pequeño paciente se encontró con un panorama de piedras en el camino de su sueño. Lionel Messi medía 1,27 metros a los 9 años. Y superó el trance gracias a la intervención médica.

La patología forma parte de las enfermedades poco frecuentes y anomalías congénitas. Es la deficiencia de la hormona de crecimiento, una proteína producida por la glándula hipófisis situada en la cara anterior del cerebro. Y así como afecta al mejor futbolista del planeta, la padecen miles de niños en todo el mundo. El déficit en esta proteína afecta desde lo psicológico, emocional y afectivo hasta las posibilidades de inserción escolar o laboral. La detección temprana se vuelve una cuestión esencial para no dejar pasar la oportunidad de un normal crecimiento.

Hay terapias que permiten alcanzar una talla cercana que se presentaría con una evolución sin condicionantes. Sin embargo, no siempre los resultados son los esperados. En la baja adherencia estaría una de las principales razones por la que el tratamiento no se corresponde con lo esperado. Por eso los especialistas desarrollan nuevas tecnologías para los tratamientos. Los avances de las terapias medicinales se extienden por el mundo y la Argentina no es la excepción. Al país arribó una nueva versión del dispositivo para la aplicación de la hormona de crecimiento recombinante humana, un elemento que promete una serie de mejoras para terminar con la baja adherencia. Con el fin de facilitar la inyección y de optimizar la adaptación, la novedosa dosis contará con un sistema que envía la información al médico tratante, por lo que este podrá conocer fehacientemente en qué medida el paciente cumple con el tratamiento que se le indica. Aplicando dosis preestablecidas de hormona de crecimiento, los datos se guardan en el sistema. De esta manera, se puede evaluar si el paciente está recibiendo bien el tratamiento, administrando las dosis recomendadas y si se realiza la cantidad de inyecciones necesarias. Con la recopilación de toda la información, el especialista puede ajustar el seguimiento y así el paciente obtener un mejor resultado.

La explicación de cómo funciona el tratamiento

“El dispositivo propuesto se convierte en una herramienta muy importante para el médico tratante y el paciente. A veces, a pesar de un cumplimiento adecuado, la respuesta clínica y la expectativa del paciente no son las esperadas”, dijo Mónica Warman, endocrinóloga del Garrahan. “Permite asegurar la aplicación terapéutica. Una eventual falta de respuesta clínica, frente a una situación constatada de cumplimento, obligará al médico a volver a evaluar el diagnóstico y redefinir o no el abordaje terapéutico en beneficio del paciente. También asegura un estricto control de la veracidad o no de lo transmitido por el adulto responsable a cargo del paciente”, agregó.