Aunque se había resistido en un principio a ver un drama médico estadounidense, terminó obsesionado con el mismo luego de ver las tres primeras entregas en DVD debido a la insistencia de su hermana.

Alazari afirma que Grey's Anatomy le abrió los ojos sobre el poder de la medicina y lo llevó a esforzarse más en sus estudios para poder trabajar en Estados Unidos.

Ahora, a los 36 años, es un cirujano jefe en un importante hospital y forma parte del grupo de asesores de la exitosa ficción, que acaba de estrenar su entrega 17.

“Recuerdo que cuando nos dijeron que podríamos formar parte del equipo de asesores del show pensé: ‘no hay forma de que me seleccionen. No es posible que la vida sea tan buena que me lleve al programa que cambió mi vida”, mencionó.

Grey's Anatomy 1.jpg Grey's Anatomy inspira a médico real a cambiar su vida

El especialista ha sido clave para potenciar las historias sobre la pandemia de Covid-19.

“Fui uno de los que propuso meternos en el universo del Covid porque nuestro show es tan accesible y la gente se identifica tanto con sus historias que era necesario que estuviéramos en esto con ellos”, manifestó.

“Vamos a compartir sus frustraciones y sus pérdidas, y también, quién sabe, estaremos allí cuando todo esto termine”, agregó.

Para él toda la experiencia con el coronavirus ha sido una distopia. “Me recordó mi vida en Irán. Es un momento para improvisar ante un enemigo invisible”, señaló.