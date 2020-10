Grey's Anatomy: todo sobre el supuesto regreso de Sandra Oh

En este sentido, Sandra Oh contestó recientemente una pregunta que le hicieron de si había considerado su retorno a la popular serie: “¡Me gustaría ganar un dólar cada vez que alguien me pregunta eso! Pero estoy feliz de responder: En primer lugar, me siento honrada con esta pregunta, ya que simboliza que el público sigue interesado en Cristina Yang, un personaje que dejé hace años. Pero ahora hay tantos proyectos nuevos y soy una persona diferente. Entonces tengo que decir que no, que no volvería”.

La protagonista de Grey's Anatomy, Ellen Pompeo, habló sobre las declaraciones de Sandra Oh, y declaró que le encantaría ver a su colega nuevamente en el drama médico. Sin embargo, también está feliz por ella, viéndola triunfar en otros proyectos televisivos.

Egoístamente, me gustaría ver a Sandra Oh regresar en Grey's ... Pero también amo tanto a Killing Eve y también amo verla en momentos tan asombrosos. Por mucho que amo a Sandra, me encanta verla brillar por sí misma. Es más gratificante para mí Egoístamente, me gustaría ver a Sandra Oh regresar en Grey's ... Pero también amo tanto a Killing Eve y también amo verla en momentos tan asombrosos. Por mucho que amo a Sandra, me encanta verla brillar por sí misma. Es más gratificante para mí

La temporada 17 de Grey's Anatomy estrena temporada el 12 de noviembre, a través de ABC. Acá tenés el tráiler oficial de la nueva temporada: