El secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, le respondió al ministro de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, Mariano Gaido, y desmintió que la oferta del gobierno provincial es "la que solicitan" los docentes, luego de las declaraciones radiales que realizó esta mañana en LU5.

El dirigente explicó que la propuesta de actualización por mes de acuerdo al índice inflacionario "no contempla cuál va a ser la recuperación salarial para la segunda parte del año" y que lo cobrado en enero de este año corresponde al acuerdo salarial del 2017, por lo que ese 5,9 por ciento "no tiene nada que ver con el salario 2018, que no está resuelto".

Consultado sobre la postura del ministro de que "no hay que convocar a ninguna mesa cuando el diálogo es constante", Guagliardo resaltó que "la posición del gobierno es contradictoria, porque dice que hay diálogo pero no aparece ninguna solución".

"Si hubiese habido diálogo, hubiese habido acuerdo y el conflicto estaría resuelto. El diálogo que se mantenía estaba en el Consejo Provincial de Educación, adonde fuimos la semana pasada y lamentablemente el gobierno lo desaprovechó", sentenció el gremialista.

Esta mañana Gaido destacó que hasta el miércoles el gobernador Omar Gutiérrez tiene tiempo para firmar el acta acuerdo para cerrar la paritaria docente. Ese mismo día, detalló Guagliardo, serán las asambleas de ATEN para definir las acciones a seguir. "El miércoles queremos estar discutiendo una propuesta superadora. Queremos que haya una convocatoria a una mesa salarial", aseguró.

