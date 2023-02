Guillermina Valdés blanqueó qué son con Santi Maratea en medio de los rumores

En los últimos días se dio a conocer que Guillermina Valdés y Santi Maratea tuvieron varios encuentros. Si bien sólo se trató de compartir un café, los rumores estallaron cuando se conoció que no fue la única salida y que estuvieron muy juntitos en estas charlas. Ahora, ambos salieron a dar sus versiones.

El primero en intentar aclarar la situación fue Santi Maratea , quien a través de Yanina Latorre quiso excusarse: “Me está escribiendo Santi, me dijo ‘mi respuesta es que vos ya sabes cómo soy y nosotros solo somos amigos’”.

Guillermina Valdés sobre Santi Maratea.mp4

“Están con un tema, me insistió dos veces con que son amigos, me dijo ‘nos tomamos un café dos veces’”, contó Latorre sobre lo que le trataba de aclarar desde el otro lado del teléfono el influencer reconocido por las colectas solidarias.

Por su parte, ante estas versiones, en Intrusos fueron a buscar la palabra de Guillermina Valdés: “Somos amigos, re amigos. Estuve tres días en Buenos Aires para ir a llevar a Lolo que pasó un mes conmigo en Mar del Plata y justo salimos anoche, nos dimos cuenta de que estaba todo lleno y fuimos a buscar unas hamburguesas”.

Ante la consulta sobre de dónde se conocen, Guillermina Valdés confesó que se conocen de las grabaciones de ‘¿Quién es la máscara?’, lo cual resulta un tanto extraño, ya que los personajes de este programa no tenían relación entre ellos.

Santi Maratea-Guillermina Valdés.jpg

Lo que no percibió la ex de Marcelo Tinelli, es que se los vio juntos en el día de los enamorados, lo cual aumentó las sospechas: “Pero no estábamos celebrando el Día de los Enamorados, somos amigos. Es casualidad... El auto estaba en doble fila y él bajó a buscar las hamburguesas y yo esperé en el auto”.

Todo parece extraño en el vínculo entre Santi Maratea y Guillermina Valdés, hay muchos cabos sueltos y los protagonistas, en vez de aclarar, oscurecen. Por su parte, ella cerró la nota dejando una cosa en claro: “Somos amigos. No es la primera vez que me pasa. Tengo muchos amigos”.