Guillermina Valdés reveló qué pasó con el cantante de Coldplay

“Estoy muy tranquila. Me adapté rápido a la soledad porque es parte de la vida estar solo porque sino uno siempre tiene que estar dando explicaciones. No es que siempre tiene que aparecer alguien”, comenzó explicando, en diálogo con Intrusos, sobre su vida privada y cómo lleva la soltería.

Ante la consulta por los rumores de su amorío con Chris Martin, aclaró: “Yo en esta instancia de mi vida es algo que me vino al pelo. Muy bien. Si, lo que dijeron de Chris Martin. No, chicos. Fui a un evento como fueron un montón de gente conocida. Ni pienso eso. Lo voy a ver a su mega show, es un artista increíble. Primero, que está de novio”.

Además, hizo alusión a cuál podría ser el único motivo que la detuvo a avanzar con él: “Persona que esté en pareja yo no toco ni miro. Entonces está anulado el chico (Chris Martin está con Dakota Johnson)”.

Es por eso que prefiere cuidarse en este aspecto, aunque eso no quita que igual reciba mensajes: “Aparecen y desaparecen mensajes en redes. Quedan ahí cuando uno no les da entidad. No me interesan los futbolistas, no tengo el perfil de botinera”.

De esta manera, Guillermina Valdés dejó en claro que nada sucedió entre ella y Chris Martin, aunque también marcó que si no fuese porque él se encuentra en pareja, las cosas hubiesen sido de otra manera.