Moreno exponía sobre "tres conceptos elementales: solidaridad, misericordia y perdón" y allí manifestó: “Si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, vive de lo ajeno pero con códigos. No me robes una billetera y me dejes la señora tirada con fractura de cadera, tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85".

"Querés vivir de lo ajeno, es la ley de juego. Tenemos que volver a los principios y valores. Porque sacarle la jubilación a un jubilado no es robar, es una estupidez", agregó.

"Volver a los principios y valores, y eso es la solidaridad", indicó como primer principio elemental. "El concepto de la misericordia, el Papa se la pasa hablando de la misericordia y el concepto del perdón".

