El nuevo exabrupto de Lilita Carrió: "Gracias a Dios murió De la Sota"

Por otro lado, la diputada reiteró su apoyo a Negri: "Vine por dos razones: primero, porque todos ustedes saben que el auténtico radicalismo está representado en Córdoba por Mario Negri y por nadie más; segundo, porque toda la mesa nacional de Cambiemos sostuvo, sostiene y sostendrá la candidatura de quien se merece ser gobernador de Córdoba, por mérito, no por demagogia".

Luego de que se viralizaran sus dichos, la diputada publicó un mensaje en su cuenta de Twitter en el que pidió disculpas si ofendió a alguien: "Las palabras sólo puede ser entendidas desde lo espiritual y en el contexto que fueron dichas. En ningún momento celebré la pérdida del Ex Gobernador De La Sota. De los que no creen, no puedo hacerme cargo. No quise ofender a nadie y si lo hice mis disculpas más sinceras".