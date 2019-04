Gutiérrez convoca inversores internacionales en Estados Unidos

En su exposición, también se refirió a “la evolución de las cuentas fiscales, que gozan de buena salud, a los inversores y al mercado internacional en general".

Con Gutiérrez viajó el ministro de Economía e Infraestructura de la provincia, Norberto Bruno. También participaron de la reunión la presidenta del Council of the Americas, Susan Segal; el presidente Global Banking and Markets Americas de HSBC, Gerardo Mato; el vicepresidente de HSBC en Argentina, Gabriel Martino e inversores internacionales y nacionales.

La gira también prevé encuentros con referentes de fondos de inversión y rondas de trabajo con autoridades de operadoras hidrocarburíferas.