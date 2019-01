Gutiérrez: "Cuando el país anda a los tumbos, Neuquén se la banca"

Gutiérrez convocó a que el medio de campaña no sea el "agravio" ni la "injuria" y destacó que el MPN lleva "la única fórmula neuquina" que presenta candidatos en todas las localidades y parajes de la provincia.

“Es la única que no renuncia a su pasado. Estamos orgullosos porque hemos ido construyendo nuestra identidad y queremos construir futuro. Los únicos enemigos son los problemas. Hay coherencias, hay aciertos y errores pero siempre con la misma camiseta”, agregó.

"Los neuquinos tenemos la llave de nuestra provincia y no la vamos a entregar".

En ese sentido, el candidato del MPN resaltó qué Neuquén es la única provincia del país que crece. “Tiene su autonomía cuando sale al mundo, nos están esperando inversores. Tenemos 50 proyectos de inversión, hoy Neuquén tiene una marca registrada”, añadió.

“Hoy Neuquén está en el tope de cualquiera de los indicadores, es la provincia que crece y que más inversiones recibe. Cuando el país anda a los tumbos, Neuquén se la banca”, dijo en LU5.

“Los neuquinos tenemos la llave de nuestra provincia y no la vamos a entregar. Todos se suben a este carro, todos quieren cosechar cuando no sembraron, todos se opusieron al desarrollo de Vaca Muerta y nosotros lo hicimos, los neuquinos. Lo estamos haciendo nosotros y recién empieza. Cuando se decía que esta vaca estaba más muerta que viva, fui a buscar a los inversores y los convencí de que estaba más viva que nunca. Cuando en el país no cae un dólar de inversión, Neuquén crece y se desarrolla”, indicó.

"Hay nueve candidatos opositores a los que ganarles pero hay una sola propuesta 100% neuquina"

Sobre las elecciones, Gutiérrez destacó que ve un escenario político muy claro. “Creo que podríamos votar este domingo, la única propuesta neuquina es la nuestra, los únicos enemigos. Hay nueve candidatos opositores a los que ganarles pero hay una sola propuesta 100% neuquina”, agregó.

Además, dijo que se adelantaron las elecciones para que no se pierdan seis meses en dar soluciones a la gente. “El 10 de marzo hay que defender la autonomía de la provincia. Es la que más aumento salarial otorgó el año pasado”.

Por último, Gutiérrez destacó la autonomía del proyecto del MPN y señaló: “Imaginate si ante cada problema tuviéramos que ir a Buenos Aires, es al revés”.

LEÉ MÁS

Gutiérrez: "Convoco a seguir con la autonomía de la provincia"

Gutiérrez firmó el decreto que mantiene la tarifa social de luz