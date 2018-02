En diálogo con LMN, la joven madre recordó: “Yo salí del BPN de hacer unos trámites y comencé a caminar por la subida de regreso a mi casa en el barrio Pampa. Adelante mío iban caminando Karina con Valentina agarrada de su brazo. Antes de llegar al barrio hay una curva y ellas se me pierden. Empiezo a escuchar gritos de mujeres y creí que era una pelea. Me acerco y estaba Lorenzo Muñoz agarrando a la nena del pelo y por la espalda. Él le pegaba en la espalda, yo pensé que eran golpes de puño por lo que saqué el celular y comencé a filmarlo para intimidarlos. Le siguió pegando en la panza y en el pecho. Karina en un momento le dijo ‘No Lorenzo, no' y ahí él le pegó una puñalada a ella en las costillas. Fue en ese momento que veo que es un cuchillo y como él me vio y me conoce de toda la vida, salí corriendo aterrada de que me fuera a atacar a mí”, relató Estefanía.

La joven recordó que corrió hasta la casa de una amiga y le pidió que llame a la Policía y una hora más tarde se enteró que ambas estaban muertas y ahí fue que le brindó el testimonio a la Policía y luego le entregó el video a la fiscalía.

“Yo hasta que Muñoz no aparezca vivo o muerto no voy a estar tranquila. Tengo miedo por lo que me pueda pasar a mí y mí familia”, concluyó la joven en una charla con LMN.

Embed

La mujer, además, escribió una dura publicación en su cuenta de Facebook, donde recordó y lamentó el hecho. "Se me parte el alma recordar la cara de ellas, escuchar las súplicas de esa mamá para que ya no continuara apuñalando a su Hijita que intentaba correr mientras la tomaba del pelo y no dejaba ni un segundo de golpearla", escribió.

"Espero que lo encuentren para que todas podamos salir a la calle sin miedo... Me duele el alma", finalizó el texto desconsolada.

Embed

