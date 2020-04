En medio de la desesperación tras anoticiarse por los medios sobre la liberación de la pareja, la joven, que no dudó un segundo en denunciar cuando leyó las conversaciones donde detallaban los abusos, grabó un video donde, entre llantos, expresaba su temor por su integridad.

La grabación se viralizó tanto que, según dijo a LMN, fue contactada por la Policía. "Ahora la policía da vueltas por mi barrio, por mí y también por la seguridad de la casa donde viven ellos, que es alquilada", aseguró. A pesar de esa exposición, ahora prefiere resguardar su identidad.

"Ayer (por el viernes) estaba desesperada, me agarró una crisis, yo tengo miedo. Me tuve que medicar para poder dormir. Todos los días mueren mujeres, pero yo ¿cómo sigo mi vida? no puedo estar tranquila en la calle", agregó.

La joven tenía una relación cercana con su vecina, tomaban mates casi todos los días -previo a la cuarentena-, y siempre charlaban. "Es una mochila muy grande para mí porque ella también era mi amiga", dice la mujer, entre bronca y angustia que se expresa en llanto. La situación la tomó completamente por sorpresa, aunque reconoce que quizás leyó la conversación porque, en el fondo, algo intuía.

"Ella se quedó sin celular en marzo porque se lo robaron. Por ahí entraba a su Facebook desde la computadora y en mi celular ya tenía abierta su cuenta de otras veces que me había pedido entrar. Esa noche, ella me dijo que se habían peleado, yo me fui a dormir y me quedé pensando porqué se habrían peleado", narró la joven.

Mientras ella ya estaba acostada en su cama por ir a dormir, su vecina chateaba desde su casa, con la computadora. Pero como la cuenta también estaba abierta en su celular, leyó parte de la conversación casi en simultáneo y un comentario del hombre le pareció extraño. "Ahí empecé a leer para atrás, también para saber porqué se habían peleado, y no lo podía creer. Estaba shockeada, hasta pensaba que no era real, le conté a unas amigas y ellas me ayudaron. Creo que por dentro inconscientemente lo sabía y por eso lo leí", aseguró a LMN, aún conmovida.

No dudó ni un segundo y se comunicó con una línea nacional para denunciar abusos y, luego, con el 102 de Neuquén. La fiscalía de Delitos Sexuales presentó pruebas y pidió la formulación de cargos, que fue denegada por la jueza Malvido, quien entendió que los elementos presentados por la fiscalía no eran contundentes.

Tras esto, sin embargo, el vecindario explotó de bronca e indignación y las conversaciones fueron difundidas en las redes -a pesar de la conveniencia de no hacerlo para respetar los derechos de los niños y niñas-. Este sábado a las 14, realizarán un segundo cacerolazo en la plaza del barrio en protesta a la decisión judicial.

