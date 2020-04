Para los vecinos es una historia aberrante que salió a luz de casualidad porque la madre de los tres niños, de 4, 8 y 11 años, dejó abierto en el celular de su vecina, que le había prestado porque ella estaba sin crédito, un chat en el que definían con su pareja tener relaciones esa noche sumando a uno de los pequeños.

Tras conocer la noticia del rechazo de la acusación, fluyó la indignó de toda la barriada y se reunieron cerca de las 20:30 en la plaza, respetando la distancia social, estaban a casi dos metros cada una de las mujeres que participó y que al ritmo de las cacerolas repudiaron abiertamente a la jueza Malvido.

La Policía, entendiendo el reclamo, se limitó a comprobar que los manifestantes tuvieran el barbijo y respetaran la distancia social. De haber querido la policía proceder a efectuar demoras por incumplir con la cuarentena la situación habría terminado en un escándalo. De esta forma, ni bien concluyó el reclamo, cada uno se fue a su casa con el compromiso del lunes volver a escrachar a la jueza.

Las claves de la audiencia

Al tratarse de un delito contra la integridad sexual, las audiencias son a puertas cerradas, es decir sin público, más ahora que los debates se realizan por video conferencia producto de la pandemia de coronavirus.

Al momento de rescatar a los niños, el jueves, y detener a la madre y el padrastro, el fiscal de delitos sexuales pudo obtener los aberrantes chat y ordenó pericias médicas alguna de las cuales arrojaron que existían lesiones que podrían ser compatibles con una situación de abuso. La niña mayor se negó a ser revisada, shockeada por toda la situación y también se negó a hablar.

Los tres chicos fueron puestos bajo la guarda de su papá biológico, que acudió el mismo jueves hasta la ciudad judicial y al verlos se fundieron un abrazo. La nena mayor dijo: “papá gracias por salvarnos” y todos lloraron.

Por este motivo es que la fiscalía solicitará, que una vez que los chicos se recuperen emocionalmente, se les realice una cámara Gesell para sumar sus relatos en la causa porque a la jueza Malvido las pruebas que se presentaron en la audiencia no eran suficientes como para acusar a la madre y al padrastro de semejante delito.

Por eso mismo, al no avalar la acusación la fiscalía no pudo avanzar con el pedido de prisión preventiva y la jueza ordenó la liberación inmediata de la pareja. No obstante, la causa continúa abierta y de generarse nuevos elementos de prueba se podría volver a insistir con la acusación.

