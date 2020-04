El caso salió a la luz la madrugada del jueves cuando una vecina le prestó el celular a la madre de las tres víctimas que tienen 4, 8 y 11 años. La mujer dejó abierto el chat que tuvo con su pareja, donde no solo se organizaban para establecer a cuál abusarían esa noche sino que además había detalles aberrantes de abusos anteriores.

“La mujer se puso muy mal al ver ese chat, llamó al 102 no obtuvo solución alguna por lo que después llamó a un 0800 que es de Buenos Aires donde de ahí derivaron la causa a Neuquén y la tomó el fiscal Andrés Azar”, contó el presidente de la Vecinal Luis Sánchez a LMN, quien se puso en contacto con la Policía y hasta habló con el fiscal Andrés Azar que ya había dispuesto la detención de la pareja.

Durante el procedimiento, los vecinos golpearon tanto a la mujer como al hombre. Pero la indignación de los vecinos no cesó con la detención, sino que en la madrugada del viernes le arrojaron una molotov a un VW Senda que creían que era del presunto agresor sexual, pero resultó que era el vehículo de otro vecino que vivía al lado.

Esto generó que nuevamente los vecinos ganaran la calle, pese al aislamiento por el coronavirus, y apagaron el fuego a la espera de los bomberos.

La fiscalía en conjunto con la Defensoría de los Derechos del Niño, avanzó con distintas medidas como exámenes forenses y asistencia psicológica. Si bien no hubo un relato de parte de los niños, salieron a la luz indicios de abuso, más allá del aberrante chat, por lo que el fiscal Azar decidió formularle cargos a la pareja detenida por abuso sexual.

La jueza Malvido entendió que los elementos presentados por la fiscalía no eran contundentes por lo que rechazó la acusación y la pareja recuperó la libertad, pero no volvieron al barrio.

Ahora, la fiscalía continúa con la investigación y entre las medidas que se instrumentaran, una vez que se estabilicen emocionalmente los niños, se les realizará una entrevista en cámara Gesell donde los relatos serán reveladores.

“Papá gracias por salvarnos”

El padre biológico de los tres niños, de 4, 8 y 11 años, logró reencontrarse con ellos en la ciudad judicial. “Cuando se vieron se fundieron en un abrazo muy emotivo donde todos lloraban. La nena de 11 años, le dijo: ‘Papá gracias por salvarnos’”, contó Luis Sánchez presidente de la vecinal Canal V quien se encargó de llevar al hombre y a los chicos hasta la casa paterna. La solidaridad en el barrio fluyó y se organizarón para hacer una colecta de alimentos y ropas para los pequeños.

“El hombre me contó que desde antes de la cuarentena su ex no le contestaba los mensajes y que sospechaba que algo raro podría estar pasando”, contó Sánchez a LMN quien colaboró activamente en el caso.

LEÉ MÁS

Acusan por abuso sexual a la madre y el padrastro de los niños de Canal V

Planeaba con su pareja abusar de las hijas de 4 y 11

En un violento robo, un Bin Laden le robó el arma a un policía