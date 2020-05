¿Habrá nuevos viajes de repatriados desde Chile?

Para evacuar dudas, rumores o noticias falsas el jefe de la Delegación recalcó los pasos a seguir: "Lo que siempre deben hacer es hablar con los consulados de donde estén varados. Con ellos son los que se gestiona la vuelta a casa", y explicó: "Lo que hay que entender es que en esta situación hay solo ocho ingresos al país, incluyendo a Ezeiza. Por día solo pueden entrar un máximo de 500 personas y esto es algo que baja desde Nación".

"Lo hacen para poder observar y analizar con detalle quién ingresa y cómo ingresa", agregó el funcionario, e intentó dejar aclarar el panorama en cuanto a la próxima repatriación terrestre: "No es que nunca más se habrá un repatriación vía Concepción, sino que la próxima no lo será".

Con el panorama actual exitoso del ingreso de este miércoles, Sueldo recalcó que "hay que esperar cómo evoluciona todo". Mientras tanto los casos en Chile superaron los 53 mil positivos por coronavirus y las líneas de los consulados están colapsadas: "Hay que tener paciencia con los consulados. Sé que están trabajando y a veces no pueden atender las demandas vía teléfono, pero les recomiendo que se contacten vía WhatsApp, mail o por la página, que los tendrán en cuenta y les darán una respuesta", concluyó el jefe de la Delegación Neuquén de la Dirección Nacional de Migraciones.

"No me dan respuestas y mi situación es insostenible"

Mirtha Graciela Barrientos, de 57 años, viajó a Chile el 13 de marzo a visitar una familia amiga. "Ni bien llegué, al otro día cerraron las fronteras y me quedé encerrada", describió la ama de casa nacida en Cutral Co, y explicó: "No sabía la magnitud del virus y tampoco me imaginaba este escenario".

0102032.png

"Estoy hace dos meses en la casa de mi amiga, mi situación es complicada. Vivo de prestada en una casa con seis personas más, me quedé sin dinero ni medicamentos para las tiroides y la arritmia", relató la mujer y aclaró: "No sé que hacer. Llamé al consultado que me corresponde en Santiago de Chile y no me dan respuesta. Me dijeron que me anotaron en un listado para cruzar de nuevo al país, pero no sé a donde me dejarán".

Al parecer, desde los funcionarios argentinos en la capital chilena la respuesta fue que estaban organizando un viaje de repatriación terrestre vía Mendoza. "Pero lo que yo no sé es a donde me van a dejar, ¿en Mendoza, Buenos Aires o Neuquén?", sufre Mirtha y busca una solución: "Quiero que solo me den el permiso para cruzar. La familia que me alojó está dispuesta a llevarme en auto al paso de Pico Hachado y ahí me buscarán".

Con esta incertidumbre, Mirtha tiene miedo: "No sé que me pasará. Lo siento muy cerca al virus y quiero estar devuelta en mi casa, con mis cosas", y concluye: "Quiero que esto se resuelva lo antes posible".

LEÉ MÁS

"La hotelería sigue complicada, inactiva y sin perspectivas"

Reclaman deuda de aportes del Gobierno al Instituto