"La hotelería sigue complicada, inactiva y sin perspectivas"

A diferencia de la gastronomía, el sector hotelero permanece con nula actividad y más complicado "porque la gastronomía tiene mucho que ver con el habitante local" y valoró que ese rubro "tiene mejores perspectivas de volver de a poco y mejorar la actividad".

A pesar de todo, Amman planteó cierta expectativa respecto al protocolo que está elaborando el Ministerio de Turismo de la Provincia. "Lo que establezca en su protocolo va a ser la base que va a permitir retomar las actividades, y estamos a la espera de que salga. Teníamos expectativa para esta semana", afirmó. "Sin duda que el protocolo pasa a ser un elemento vital en la reactivación y en volver a las actividades económicas", sostuvo.

Al mismo tiempo, depositó la confianza en el turismo interno y afirmó que "va a tener una participación muy activa", a pesar de que algunos lugares estarán más complicados que otros, "como el caso de la cordillera".

Además, planteó que la reactivación de la actividad hidrocarburífera generó "una pequeña posibilidad", aunque "con muchas limitaciones porque hasta que esta rueda comience a funcionar también va a haber tiempos de espera".

En relación a la situación económica de los establecimientos hoteleros, aseguró que hasta el momento no conocen que alguno se haya visto obligado a cerrar sus puertas, pero planteó que "hay un serio problema" con su situación financiera debido a "cuentas a cobrar que no se han podido cobrar y con gastos que no todos tienen, como los alquileres".

"Se pasó el mes de marzo con algún esfuerzo y el mes de abril, con el aporte del Tesoro, del gobierno nacional, del 50% de los sueldos. En general se facilitó sobrepasar el mes de abril. Y estamos ahora en un mayo, con una perspectiva también complicada y veremos cómo llegamos a fin de mes con muchas dificultades", detalló Amman. Y llevó tranquilidad sobre posibles despidos: "En líneas generales no existe en sí una situación que pudiera llamar la atención en cuanto a suspensiones o no continuación de la relación laboral".

