Irish también tuvo que sumar rubro verdulería por la crisis

Aunque los números no cierran, esta reconversión permite la subsistencia de un comercio que estaba acostumbrado a recibir a miles de personas al mes y a una facturación acorde para pagar los sueldos de los empleados, el alquiler y todas las obligaciones impositivas.

"Vendemos la mercadería que nosotros mismos utilizamos para hacer los sándwiches y las pizzas", explicó Ailén, una de las encargadas.

Reconoce que lo que se vende ahora alcanza para poco, aunque dice que el propietario del comercio "le está poniendo el pecho" a la crisis.

En el lugar trabajan siete personas de manera estable y hay alrededor de 20 empleados eventuales que antes de la cuarentena reforzaban la atención del local, especialmente los fines de semana a la noche.

Más allá de la situación económica, Ailén dijo que los sueldos se están pagando, igual que el alquiler y los impuestos.

Trabajo

Mientras tanto, los roles de trabajo cambiaron. Ahora los encargados se encargan de promocionar y de vender las verduras, de actualizar los carteles con los precios y también de difundir los que hacen referencia al delivery.

El resto trabaja en la cocina tratando de cumplir con la amplia carta de menús para ofrecer a la clientela.

"No es lo mismo, pero no queda otra. La gente está asustada y no sabe cuándo va a poder volver. Tienen miedo por la enfermedad", aseguró la joven, quien se mostró esperanzada en que esta pesadilla pase para que el restobar vuelva a la normalidad lo antes posible.

Los horarios de comercialización que tienen son los siguientes: de lunes a viernes de 11 a 22 y los sábados de 18 a 22 (servicio de delivery) La modalidad de retiro (take away) se hace en el horario de 13 a 20.

Los consumidores también pueden hacer su pedido a través del teléfono 299 5283357.

Pizzas, tacos y sándwiches, la gran apuesta

La pizza al estilo Nápoles es una de las especialidades de Irish Club. "La masa tiene un leudado de 48 horas, lo que le permite hacer un borde o una costra distinta a las otras pizzas", explicó Gabriela, la encargada de hornear todos los días esta delicia que -según ella- no es igual a la pizza de molde tradicional. "Es más finita y tiene otro gusto", aseguró.

Dice que desde que implementaron el servicio de delivery, la gente comenzó a pedir cada vez más, especialmente a través de las redes sociales, donde se promocionan los productos que se venden. En la amplia cocina que tiene el restobar también se cocinan hamburguesas, sándwiches y tacos.

