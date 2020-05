En caravana hacia casa: regresa el primer contingente de varados en Chile

“En el caso de los vehículos particulares van a ser escoltados por un convoy, para que no haya ninguna posibilidad de que bajen a comprar o a cargar combustible, sino que vayan directamente a sus domicilios a hacer la cuarentena correspondiente”, dijo el funcionario.

Se trata, en total, de una caravana de unos 8 vehículos particulares y cinco colectivos de linea, de los cuales dos se van a Río Negro y Neuquén. Los otros tres van directamente a Retiro, ya que los están esperando para realizar la cuarentena en hoteles de Buenos Aires. En esos viajes hay gente de las provincias de Mendoza, Córdoba y Santa Fé, además claro, de la que vive en la capital argentina.

En primera persona

“Nosotros fuimos el 23 de febrero y queríamos regresar porque tengo en Argentina a mi madre enferma y no lo pudimos hacer hasta ahora”, contó a LM Neuquén Francisco Bastía quien regresa en el auto junto a su padre con destino a General Roca, después de permanecer más de tres meses en la localidad de Los Laureles, distante a 60 kilómetros de Temuco, en la comuna de Cunco de la región de La Araucanía.

“Hasta ayer a las 19 recién estuvimos con incertidumbre de si estábamos en el listado. No nos podíamos comunicar con el consulado de Concepción, hacía un mes que había enviado la documentación. No sé si apagaban el celular, pero no se podía comunicar”, relató el roquense.

Según les habían informado, este sábado cruzarían los argentinos varados en la región de Los Lagos, en la zona de Puerto Montt. En tanto que “en dos semanas más lo hará otro grupo. No sé cómo harán para esperar porque hay gente que no tiene más para comer”.

Del lado argentino los aguarda una ambulancia con cuatro enfermeros del hospital de Las Lajas para poder revisar la situación sanitaria de los argentinos repatriados de Chile.

Argentinos varados en Chile a punto de subir a los micros para cruzar la frontera.

Para asegurarse que la situación no se salga de control, los comités de emergencia de cada provincia fueron informados con los datos de cada viajero. Nombre y domicilio, para que los gobiernos provinciales puedan asegurarse de que la cuarentena está siendo cumplida.

Para este operativo se ha combinado entre Gendarmería y la Policía, Migraciones, las distintas Provincias y las autoridades sanitarias, que han acordado hacer las cosas de tal manera para disminuir el riesgo lo mayor posible.

Quedan otros varados

Se espera que este primer viaje terrestre de repatriación tenga su réplica en el mediano plazo. “En algunas semanas seguramente va a ser repetido, por eso es importante que las personas que quieran ser repatriadas desde Chile vayan a los consulados Argentinos", aseguró Sueldo, quien además aclaró que, para ser atendido en el consulado "hay que registrarse por la página".



Cabe destacar que para regresar, aquellas personas que lo hagan en colectivo se tienen que hacer cargo del pasaje. Menos aquellos que regresen en vehículo o que "por cuestiones humanitarias no puedan afrontar el pasaje".

Por otra parte, desde Migraciones aclararon que “el paso Pino Hachado sigue cerrado, por lo que estas repatriaciones se tratan de una excepción que se hace por algunas horas”.



