Habrá un récord histórico de obra pública en 2018

Otra novedad del 2018 será el achicamiento del gasto salarial en 3 puntos porcentuales. En 2017, la masa de sueldos representó el 43% del total de erogaciones y el próximo año, según la estimación oficial, quedará en un 39,78%.

José Luis Artaza, secretario de Economía y Hacienda, presentó ayer el proyecto de presupuesto 2018 en el Palacio Municipal. El intendente Horacio Quiroga no asistió al acto y tomó su lugar David Schlereth, presidente del Deliberante, quien ocupó la silla central entre los miembros del gabinete y se encargó del cierre.

En total, los ingresos y erogaciones de 2018 alcanzarán los 4900 millones de pesos, un 34,7% más que en 2017. En ese contexto, la partida de obras públicas crecerá de 868 millones este año a 1500 millones el próximo, un 73% más.

Además, la obra pública representará el 30% de los gastos. Es decir que casi un peso de cada tres se irá en ladrillos, asfalto o cañerías. Entre las inversiones más importantes, hay varios proyectos emblemáticos de la actual gestión, como el Metrobús o la municipalidad del oeste (ver aparte).

Si se tiene en cuenta que las obras ejecutadas en 2017 llegarán a los mil millones, igual el crecimiento será del 50%, una cifra récord. Y si se lo compara con la inversión de 2016, que rondó los 500 millones, el monto se triplicó.

Artaza recalcó que el plan de obras será “histórico” y se hará en gran medida con recursos propios, porque la comuna pondrá mil millones de pesos. Los otros 500 millones llegarán de Nación. Señaló que apenas el 2,9% de los ingresos provendrá de fuentes financieras y, “específicamente en lo que es deuda pública, estaríamos en el 8 por mil del presupuesto”.

La masa salarial aumentará un 24% en términos absolutos. Pero, como el presupuesto crecerá un 34,7%, su peso sobre el total será menor. En 2017, el Municipio destinó 1571 millones de pesos a sueldos y, en 2018, serán 1949 millones. La diferencia incluye una suba del 10% para las negociaciones con el gremio, que comenzarán en noviembre, y el incremento por mayor antigüedad de los agentes.

Artaza explicó que redujeron el gasto en salarios “al no reemplazar a las personas que se fueron jubilando y no renovar contratos a personas en los casos en que no eran necesarios”. Si se considera el presupuesto según las áreas del gabinete, la que más recursos tendrá será Servicios Urbanos, con 1217 millones de pesos, el 31% del total. En segundo lugar quedará Obras Públicas con 1159 millones y el tercero será para Desarrollo Humano con 794 millones.

Tres de las principales obras a las que el Municipio les quiere poner sus fichas para cambiarle la cara a la ciudad

Metrobús

La mayor parte del trayecto, que va por Avenida del Trabajador, se hará el año que viene.

Se presupuestaron 255 millones de pesos. El proceso licitatorio está en marcha.

Palacio Municipal del oeste

Para la obra, actualmente en pleno proceso de construcción, se destinarán 90 millones de pesos. En 2018 terminarán la segunda etapa y prevén mudar parte del personal para fin de año.

Avenida de los dos ríos

El año que viene concluirá el proyecto ejecutivo y harán la primera parte de la obra.

Con este objetivo, se destinaron en el presupuesto 72 millones de pesos para 2018.

Desagües para las lluvias y las críticas de la oposición

El proyecto de presupuesto municipal 2018 incluye 175 millones de pesos para obras de desagüe y evacuación pluvial.

La necesidad de mejorar el escurrimiento del agua es un caballito de batalla de la oposición y uno de los principales motivos de queja cuando se producen inundaciones.

Ayer, el secretario de Economía, José Luis Artaza, informó que el próximo año destinarán una partida de 4 millones de pesos para un aliviadero del arroyo Durán sobre calle Solalique y 15,8 millones para el aliviadero pluvial sobre Láinez.

En el plan de obras también se detalla la asignación de 27 millones de pesos para lagunas de reservorio sobre las bardas y otros 15 millones para construir azudes y alcantarillado en las cuencas del río Neuquén. A eso se suman otros 15 millones para el aliviadero del arroyo Villa María, sobre calle Bahía Blanca, y 24 millones para el desagüe de Racedo.

También se invertirá en el asfalto con cordón cuneta de calles troncales como Futaleufú, Lanín, Belgrano en su tramo final hacia el oeste y Necochea hacia las bardas. Para remodelar la Torre Talero -otro reclamo de la oposición- asignaron 1,5 millones.

Los retributivos y las patentes no tendrán cambios

En 2018, el Municipio no modificará las tasas municipales de retributivos y patentes de autos particulares, aunque pueden variar los montos si aumenta el valor de la propiedad, que es la base del tributo. José Luis Artaza, secretario de Economía, indicó que en retributivos puede haber cambios también en zonas donde asfaltaron y se incorporó el servicio de barrido o en barrios que se sumaron a la recolección de residuos.

Agregó que en patentes bajarán la alícuota para los que tengan flotas de más de cinco coches y “en vehículos particulares se mantiene el 2,5%, con los beneficios de que los que radican el auto en Neuquén no pagan las primeras seis cuotas”.

Para la licencia comercial, tal como se anunció días atrás, bajarán un 10% la tasa a quienes facturen hasta 90 millones de pesos. También reducirán a la mitad la alícuota a estaciones de servicio.