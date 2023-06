La política de Avanzar Neuquén comunicó lo ocurrido y alertó a sus conocidos mediante las redes sociales. " Me hackearon la cuenta de WhatsApp. No estoy pidiendo plata así que por favor no manden dinero a ningún lado ", escribió en un posteo y una historia de Instagram.

El número tiene característica de Buenos Aires y como foto de perfil el logo de Cuidar, la aplicación que fue desarrollada por el Gobierno nacional como parte integral de las estrategias de prevención y cuidado de la salud pública ante la pandemia Covid-19.

Instagram Ana Servidio hackeo Wpp

"¡Por favor, no atiendan si llaman desde ese número! Es una estafa", advirtió Servidio a sus seguidores de Instagram. También pidió que no se comuniquen con ella le manden mensajes por la aplicación.

Una vez que tuvieron el control de su cuenta de WhatsApp, a varios contactos de la concejala le llegaron mensajes en los que les pedían dinero a través de transferencias bancarias.

Otras estafas virtuales

Un caso reciente fue el de Daniel, un vecino de Neuquén, cuando ocho amigos de él creyeron que estaba en apuros y le transfirieron distintas sumas de dinero. Sin embargo, eran estafadores quienes usaron su cuenta de Facebook para sacarle plata a sus contactos con un falso accidente y una intervención quirúrgica que nunca existieron.

El pasado viernes, Daniel recibió un mensaje de texto, con una serie de cinco dígitos y tres letras. "Abrí el mensaje, ví los números, alcancé a sacarle una captura y apagué el celular", comentó este martes el damnificado en declaraciones con LU5.

A los 20 minutos encendió el dispositivo y ya había desaparecido de su pantalla la aplicación de la red social Facebook. "Me lo borraron de la pantalla del teléfono mío, me lo eliminaron. A la media hora me empezó a llamar una de mis hermanas, que me decía que mi sobrina me había depositado plata", recordó Daniel.

Es que, los estafadores le hackearon su cuenta de Facebook y desde allí le escribieron a "todos" sus contactos por esa red social. "Les ponían que yo había tenido un accidente de tránsito, que tenía que hacerme una operación de urgencia y que necesitaba plata", relató sobre el cuento que utilizaron los estafadores para sacarle plata a sus conocidos. En total, fueron ocho las víctimas que transfirieron dinero.