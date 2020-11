Hamilton: Accidente de Grosjean demuestra los peligros de la Fórmula 1

El actual campeón de la Fórmula 1 , Lewis Hamilton lamentó el impresionante accidente que sufriera este domingo el francés Romain Grosjean durante el desarrollo de la primera vuelta del Gran Premio de Bahréin, al tiempo que agradeció que éste no sufriera daños significativos .

“Mientras me siento y reflexiono sobre los estragos de ayer, no puedo evitar pensar en el pobre Romain y su familia. Este podría haber sido cualquiera de nosotros sentado en el hospital, pero es increíble ver el coraje y la fuerza que ha demostrado. Me gustaría agradecer a nuestros alguaciles y al equipo médico por estar en la escena y atender a Romain sin dudarlo, esto fue tan valiente. Realmente orgulloso de ustedes. Saber que te tenemos allí para que nos recojas cuando tropezamos es realmente útil” escribió Hamilton en la red social Instagram.