Hamilton y su descargo tras la muerte de George Floyd: "Algunos están en silencio" Lewis Hamilton hizo un descargo en su cuenta de Instagram en contra el racismo tras la muerte de George Floyd.

Hamilton subió el siguiente mensaje a su cuenta de Instagram: "Veo que algunos están en silencio, aunque sean grandes estrellas están en silencio en medio de la injusticia. No he tenido señales de nadie de mi industria, que por supuesto es un deporte dominado por blancos. Soy una de las pocas personas de color y me levanto solo".