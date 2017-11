Harvard es investigada por discriminar a asiáticos

La denuncia original fue presentada en mayo del 2015 por 64 asociaciones asiático-estadounidenses. “Reporta discriminaciones raciales contra los asiáticos en la política y en la praxis de admisión”, explicó Sarah Isgur Flores, portavoz del departamento de Justicia. La vocera aseguró que el ministerio “está comprometido en proteger a todos los estadounidenses de cualquier discriminación racial. El departamento de Justicia examina seriamente cualquier violación potencial a los derechos civiles y constitucionales del individuo”, agregó.

La universidad argumenta que uno de cada cinco estudiantes es de origen asiático (el 22,1% del padrón estudiantil), pero la queja principal de las asociaciones apunta a que nunca los jóvenes de origen chino, coreano, indio o pakistaní están entre los mejores, aun pudiendo haber sido los mejores promedios en sus escuelas secundarias. Por eso, el Departamento de Justicia norteamericano le mandó una carta a las autoridades de Harvard en la que les explica que la universidad está bajo investigación basada en el título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación basada en la raza y el origen nacional.

La Justicia observa que la escuela no cumplió con la fecha límite del 2 de noviembre para proporcionar los documentos requeridos sobre las prácticas de admisión a la universidad y Harvard se defiende diciendo que este no es un asunto del Departamento de Justicia. “La queja contiene la discriminación racial contra los asiático-americanos en la política y prácticas de admisión”, dijo Sarah Isgur Flores, portavoz del Departamento de Justicia, lo que garantiza que el ministerio “es utilizado para proteger a todos los estadounidenses de todas las formas de discriminación racial”. El ministro de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions, fue designado hace un año por Donald Trump y su nombramiento fue puesto en tela de juicio por viejos chistes racistas que hace 30 años le costaron al juez federal no convertirse en senador de la Nación.

Minorías en las universidades

Según los censos, en Harvard las minorías raciales se dividen en 22,1% descendientes de asiáticos; 13,7% negros y 12,6% hispanos. ¿Otras universidades célebres? Princeton: 20% asiáticos y 17% afroamericanos; Yale: 19,1% asiáticos, 12,9% hispanos y 10,8% afroamericanos; Brown University: 14,1% asiáticos, 11,2 hispanos y 6,3% afroamericanos; Columbia 28% asiáticos, 15% latinos y 13% afroamericanos; Cornell 18,1% asiáticos, 13,8% latinos y 6,8% afroamericanos; College 17% asiáticos y 8% entre latinos y afroamericanos.