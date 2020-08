Hasta el Museo del Barcelona pide la renuncia de Bartomeu

"La ciudad ya de por sí está revolucionada con lo que pasó, pero nunca me imaginé el fuerte rechazo que había dentro del museo del club", calificó Tadeo Nanton, neuquino de 26 años que vive hace 2 en la capital catalana. Este domingo, visitó las instalaciones de Barcelona y vio carteles pegados en contra del Presidente y a favor del delantero argentino.

Según documentó, uno de ellos se encuentra en el más reciente de los seis balones de oro (2019) que ganó Messi. "Yo no sé si el mismo personal que trabaja en el club lo puso, lo que sé es que todos los empleados que pasaron están a favor porque ninguno lo sacó. Y no es que no se ve, sino que está en el lugar más custodiado de todo el museo", aseguró a LMN.

Museo Messi.jpeg

Además, el otro está pegado debajo de la placa que tienen a los más de 40 presidentes de la institución. Ambos piden la renuncia de Bartomeu con la frase: "#MessiSiBartoNo o #BartomeuDimissió ".

Presidente Cartel.jpeg

Según pudo hablar Tadeo con los trabajadores del club, que estuvieron presentes este domingo al mediodía, "ellos entienden la postura de Messi, están agradecidos por lo que hizo para la historia del club, pero quieren una salida pacífica de la institución".

Museo Tadeo.jpeg Tadeo Nanton entre los seis Balones de Oro de Messi.

"Es que cuando venís al museo tangibilizás lo que es Messi para el Barcelona, o sea el 50% del museo lo llena él con sus premios, entre balones, botas, Champions, imágenes y todo. La verdad que no sé que va a pasar, pero sin lugar a dudas, como todos los saben, él fue un antes y un después", advirtió el neuquino.

Al parecer no solo la exposición de la historia del club la llenó Lio, sino también las ofertas: "Ahora, en la tienda del club, todas las prendas que tengan la palabra `Messi´o el número 10 tienen un 40 por ciento de descuento", describió Tadeo y aseguró que todo el comercio está repleto de la ropa del delantero argentino.

Tsunami azulgrana

La organización de Tsunami Blaugrana (azulgrana en castellano), que se está movilizando para la dimisión del presidente Josep Maria Bartomeu, estuvo al frente imprimir y colocar esos carteles en el club. Además de firmar las hojas, filmó el momento y lo compartió en sus redes sociales.

https://twitter.com/TsunamiCuler/status/1300039169239134213 Acció acabada!

Lo important d'aquestes acciones és fer-nos escoltar i ho hem fet.

Fora Junta, Fora Bartomeu!#bartomeudimmissió pic.twitter.com/lAFT4NXYHZ — Tsunami Blaugrana (@TsunamiCuler) August 30, 2020

Además, es parte de los organizaciones que este domingo estuvieron en la puerta del estadio para seguir reclamando. Este fin de semana, Messi confirmó su salida por ausentarse de una prueba médica que el club hizo con todos sus jugadores.

Con el futuro del delantero argentino incierto, gran parte de los socios piden la renuncia de la junta directiva actual y, al parecer, la historia y el museo del club ya lo saben.