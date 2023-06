Hay desabastecimiento de azúcar en los supermercados de Neuquén

LMNeuquén recorrió comercios de la capital provincial y pudo constatar que en la mayoría de los locales hay góndolas vacías. "Nosotros deberíamos recibir mercadería todos los días, pero la situación no lo permite, así que tuvimos que poner un tope para la cantidad que se vende por familia”, explicó el encargado de un hipermercado de la ciudad.

Faltante de azucar en los supermercados (4).jpg Maria Isabel Sanchez

Un solo local de los recorridos por este medio tenía azúcar en la góndola, era de una marca secundaria. “No sabemos por qué mandan estas marcas, pero son las únicas que están entrando", señaló un trabajador de un supermercado del Alto de la ciudad.

Los comerciantes de la ciudad indicaron que no se trata de una especulación de precios, sino que no están recibiendo mercadería. “Todo lo que nos llegó, lo exhibimos en las góndolas. Si ponemos el tope de compra es para que las familias puedan consumirla y no para que las compren y las revendan más caras”, explicó el encargado.

Faltante de azucar en los supermercados (2).jpg Maria Isabel Sanchez

El clima complicó la zafra de azúcar

Tucumán es una de las provincias que más azúcar produce. El clima no está jugando a favor de los ingenios. La presidenta de Bioenergética La Florida SA, Catalina Rocchia Ferro, dijo que la zafra se desarrolla “torpemente” por el clima. “Nos llovió la semana pasada y nos obligó a parar, ahora volvió a llover y hemos parado nuevamente. Además, los rendimientos fabriles de caña son muy bajos, mucho más que los del año pasado. Es una zafra complicada”, explicó en diálogo con la prensa local.

Rocchia Ferro aseguró que “esta campaña no viene retrasada, pero sí con muy malos rendimientos”. Según precisó, los otros ingenios tienen previsto arrancar en la segunda quincena de junio, otros la segunda, por eso en esta época se encuentra por niveles bajos.

Faltante de azucar en los supermercados (1).jpg Maria Isabel Sanchez

"Si los industriales nos ponemos de acuerdo y hacemos el alcohol que hay que hacer, no de melaza, sino de jugo directo, la zafra se podrá desarrollar más cómoda, de mejor manera y cumpliendo con las obligaciones asumidas con la Secretaría de Energía de la Nación”, concluyó.