Hay optimismo de sobra por Saravia y Zaracho

“La idea es poder estar y ojalá el golpe que tuve ayer no me lo impida. Ojalá que sea solamente un golpe. Pero todavía estoy con esa incertidumbre. Estoy con mucho menos dolor”, expresó el lateral derecho luego de haberse realizado los estudios pertinentes. “Ya pasó ese momento feo. Ahora vamos a ver qué dicen los estudios. Sentí como que se me dobló el hombro, una sensación muy rara que nunca me había pasado”, relató.

Zaracho vio peligrar su sueño de vestir la camiseta del seleccionado argentino, pero tiene fe en llegar. “No es para preocuparse. Creo que voy a estar. Fue seguramente un golpe, yo creo que voy a poder cumplir mi sueño”, se ilusionó el volante ofensivo de Racing.

Desde el club tan sólo informaron que el futbolista padece un esguince de rodilla derecha, aunque el parte oficial no señaló su gravedad, todo indicaría que no se bajará de la convocatoria.