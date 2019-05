"Hay posibilidades de que maten a Cristina Kirchner"

Para Grabois el gobierno “utilizará mecanismos no democráticos para tratar de resolver lo que no pueden hacer con la política”. Y agregó: “Van a utilizar la mafia judicial para perjudicar a la oposición, que Cristina encarna con más nitidez, y la represión frente a movimientos sociales y sindicales”. Y detalló: “Por otro lado también se dará la represión en las barriadas frente a la gente que tiene hambre”, a lo que describió como “Bolsonarización”, en referencia al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro.

“Me refiero fundamentalmente a una idea que sonaba en algunos círculos rojos de que Macri perdía las elecciones y como Cristina tiene amplias posibilidades había que generar las condiciones para la interrupción del proceso y que surgiera un tercer nombre”, explicó. “Esa tesis la enfrentamos porque Cristina ganará democráticamente y con los votos, no cosas raras”, advirtió el dirigente. Además, dijo que la ex presidenta “debería no presentarse” en el juicio que inicia el próximo martes porque “esto ya es joda”.