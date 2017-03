"Hay que trabajar para encontrarle el rendimiento"

Centenario. Camilo Echevarría intuye que no será su mejor debut en su tercera temporada en el TC. No puede tapar el sol con las manos y admite que el Chevrolet no le está respondiendo. En el primer día de entrenamientos tuvo problemas con la batería y ayer, con el diferencial, además de otros temas que no quiso especificar.

Su último puesto en la clasificación general da cuenta de lo antes expresado. Y el neuquino no se siente bien por eso. No tanto por largar desde el fondo, porque era algo posible teniendo en cuenta que terminaron de armar su Chevrolet sobre el pucho, sino porque sabe que hay cientos de fanáticos que lo fueron a ver y que le harán el aguante a pesar del viento y la tierra. “Tendría que haber estado hace una semana para probarlo. Ahora lo estamos viendo sobre las pistas y nos falta mucho trabajo para encontrar el rendimiento”, dijo Echevarría, y continuó: “Es una lástima porque estamos de local con mucha gente que nos sigue y no estamos como queremos”.

Esto no significa que Camilo baje los brazos ni mucho menos. Junto al equipo General Piloto seguirán trabajando para que el auto encuentre lo antes posible su mejor rendimiento. “El auto está para salir a la pista, pero hay que ser paciente y trabajar bastante para mejorarlo”, finalizó Echevarría.

Urcera, en el tercer pelotón

Manuel Urcera largará desde la posición 26 porque al cambiar de motor el viernes tuvo un recargo de seis décimas. Pero su Chevrolet está para avanzar y seguir sumando puntos para el campeonato.

"En la última vuelta arriesgué un poco más aunque sabía que era improbable que descuente con los otros pilotos. Hay que seguir trabajando”.Camilo Echevarría. El neuquino clasificó último.