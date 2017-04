Hay una nueva arma contra el cáncer de hígado

En el 15% de los pacientes tratados con este fármaco se consiguió reducir el tumor. En la mitad de ellos se consiguió estabilizar la enfermedad durante más de 17 meses. Además, en algunos casos, el tumor desapareció por completo. “Es llamativo que la supervivencia a 12 meses esté por encima del 50%, entre un 55% y un 60%, lo que es sorprendente en este tipo de cáncer. El fármaco está produciendo un beneficio clínico claro”, contó el coautor del estudio, Ignacio Melero, codirector del Servicio de Inmunología e Inmunoterapia de la Clínica Universidad de Navarra.

Los resultados, publicados en la revista The Lancet, fueron presentados en el Congreso Internacional del Hígado de Ámsterdam, por el investigador de la CUN Bruno Sangro, quien también lidera el estudio. Los doctores se muestran muy contentos con este avance en la terapia. “Las publicaciones que ilusionan son las que, como esta, cambian la práctica de tratamiento de un cáncer como el de hígado, que es la segunda causa de muerte por cáncer en el mundo”, expresó Melero.

En España, la incidencia de la enfermedad es moderada, con cinco o 10 casos por cada 100.000 habitantes al año, frente a los 800.000 nuevos casos de tumor hepático avanzado (hepatocarcinoma) que se dan a escala global. Este tipo de tumores se da sobre todo en personas que ya tienen el hígado dañado, como es el caso de la cirrosis que sufren algunos pacientes de hepatitis B y C, o los que consumen alcohol en exceso.

¿Cómo actúa el fármaco?

La existencia de un tumor maligno altera el sistema inmune de un enfermo, que recibe una señal de inactivación. Las inmunoterapias intentan bloquear esa señal que deprime las defensas, para que estas puedan ejercer su función y atacar al tumor. El nivolumab en un anticuerpo monoclonal humano (que se ha fabricado exclusivamente para el hombre), que potencia la respuesta de las células de defensa llamadas linfocitos T. Estas células podrán retomar, gracias al medicamento, la respuesta que el tumor tenía inhibida y por tanto luchar contra él.

Un efecto secundario que no se dio

Cuando un fármaco aumenta la actividad del sistema inmune, se corre el riesgo de que el paciente genere anticuerpos contra sí mismo y se desencadene una reacción autoinmune peligrosa. Pero este posible efecto secundario no ocurrió en el caso del nivolumab: sólo un 1% de los pacientes manifestó algún tipo de reacción adversa que, en todo caso, no fue importante como para suspender el tratamiento. “Teníamos mucho miedo”, asume Ignacio Melero, quien también es científico en el Centro de Investigación Médica Aplicada. “Íbamos con cautela porque el hígado de estos pacientes ya viene dañado y debido a los mecanismos de destrucción de la respuesta inmunitaria, podíamos precipitar una hepatitis fulminante. Aumentamos la dosis y la aplicamos en diferentes momentos, esperando varias semanas. Intentábamos no provocar efectos adversos autoinmunes como ocurre con el melanoma, el cáncer de pulmón o los tumores de cabeza y de cuello.